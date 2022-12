(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ruggini del passato.hanno attaccato il casco al chiodo già da qualche tempo, ma i loro confronti sono ancora vivi nel cuore degli appassionati e a quanto pare anche i diretti interessati hanno qualcosa da dire nel merito. Questo stato emotivo non è emerso inquanto in Dani in un’intervista concessa a DAZN. L’ex pilota della Honda, infatti, ha parlato di quanto accadeva in pista cone la sua chiave di lettura è stata decisamente critica nei confronti del campione di Tavullia: “La strategia di cui si servivanon era quella diil più, che era ad esempio la mia mentalità“, ha rivelato l’iberico. “La sua era quella di cercare di tenere il passo e poi di ...

OA Sport

...ciascuno dei team dinelle fasi finali, composte da cinque weekend di gara e dieci manches (su altrettante piste). Adrian Montenegro, nickname Adriaan_26 in onore dell'idoloPedrosa, è ...Se poi parliamo di una personalità carismatica come Sebastian Vettel e per estensione... appena due anni dopo il suo ritiro, Valentino Rossi vinse il suo primo titolo in. ' Chiunque ... MotoGP, Daniel Pedrosa contro Valentino Rossi: "Non voleva essere il più veloce, ma si divertiva a rallentare l'avversario" Il pilota spagnolo, tre volte iridato in carriera, ricorda le battaglie con Valentino: "La sua mentalità era quella di bloccare l'avversario, spingendolo a sbagliare. Mi ha costretto a cambiare strate ...Non si conosce il modello, si sa solo che sarà da 110 cc e che la userà per percorrere tutta la tratta New York-Los Angeles ...