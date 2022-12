Maxi multa per Karsdorp | detratte cifre a 6 zeri dal suo stipendio | lunedì arriverà la resa dei conti

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Rickfa infuriare la Roma, l’olandese è stato richiamato per ladeifinale12 Dicembre, in arrivo anche unasalatissima PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è ancora calato il sipario sulla vicenda che ha colpito Rick, l’artefice di tutto è stato José Mourinho con le parole Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.