Juventus | il rinnovo di Rabiot si allontana | a gennaio

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport , difficilmente il giocatore rinnoverà con la, visto il suo desiderio di andare a giocare in Premier League. I bianconeri si preparano a ......di misure cautelari (respinte dal gip) per i dirigenti e lo stesso ex presidente della, ... predisposti ex post in relazione ad altre operazioni di/ sottoscrizione di contratti, in ...Il settimo capitolo della richiesta, con cui la procura di Torino proponeva una serie di misure cautelari (respinte dal gip) per i dirigenti e lo stesso ex presidente della Juventus, è dedicato ai rap ...Marotta è stanco delle difficoltà all’Inter, Conte tornerebbe con piacere, ma è in procinto di discutere il rinnovo col Tottenham. La Juve potrebbe non fare in tempo Juve, Elkann vuole ripartire da Ma ...