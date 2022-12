Cremlino | “Cultura russa rimossa in Occidente Boris Godunov alla Scala è una ‘voce nel deserto' ”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La, da quando è iniziata la guerra in Ucraina, è stata “” in. E il Teatrodi Milano, che ha messo in scena per la prima del 7 dicembre l’operaè stata una “voce nel”. Il commento arriva direttamente dal, e precisamente dal suo portavoce, Dmitri Peskov. “Per quanto riguarda questa rimozione – secondo Peskov – c’è ancora qualche sprazzo di ragionevolezza. In particolare la prima delche si è svolta questa settimana a Milano, dimostra a mio avviso che non c’è assolutamente bisogno di abolire la, che è meravigliosa e fa parte del patrimonio dell’umanità”, ...

Il Fatto Quotidiano

... della linea dura cole non vuole in alcun modo lasciare l'Unione europea (anche se non le ... Ha paragonato il facile accesso all'aborto alla 'della morte' , ha lanciato l'allarme sulla ......prima al Teatro alla Scala di Milano dell'opera Boris Godunov è stata una "voce nel deserto" sullo sfondo della "rimozione dellarussa" in Occidente: il commento è del portavoce del, ... Cremlino: “Cultura russa rimossa in Occidente. Boris Godunov alla Scala è una ‘voce nel… «Il terrore delle mine sarà una delle accuse che verranno rivolte alla Russia per aggressione»: lo ha detto ieri notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il ...La Prima al Teatro alla Scala di Milano dell'opera 'Boris Godunov' è "una voce nel deserto" sullo sfondo dell'abolizione della cultura russa in Occidente. Lo ...