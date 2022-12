Carfagna | “Non basta definire i Lep | bisogna anche finanziarli”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) ROMA – “Noni Lep,. Ma nella legge di bilancio risorse per i Lep non ci sono. È questo il grande inganno del progetto di autonomia differenziata di Calderoli. Con il governo Draghi abbiamo finanziato tre Lep: asili nido, assistenti sociali e trasporto scolastico studenti con disabilità. Dunque, se c’è la volontà politica le coperture si trovano. Altrimenti è solo un pericoloso bluff, a danno delle aree più svantaggiate”. È quanto afferma sulla sua pagina Facebook l’ex ministra per il Sud Mara(foto), oggi presidente di Azione. L'articolo L'Opinionista.

... Mara, neopresidente di Azione, dunque Maurizio Lupi , il leader dei moderati che ancora fa numeri importanti online. Chi segue chi Tutti fanno a gara a chi ha più seguaci.tutti, però,...Ma nella legge di bilancio risorse per i Lepci sono. È questo il grande inganno del progetto ... Lo scrive sui social la deputata e presidente di Azione, MaraROMA - "Non basta definire i Lep, bisogna anche finanziarli. Ma nella legge di bilancio risorse per i Lep non ci sono. È questo il grande inganno del ...