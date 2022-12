Ambiente | Salerno scende in piazza con Retake

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 10 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si terrà la tappa salernitana dell’iniziativa “Scendiamo in” promossa da Ace e dall’Associazione di Volontariato. Insieme agli organizzatori e ai volontari di Voglio un Mondo Pulito e altre associazione locali, i cittadini potranno contribuire alle operazioni di sistemazione e valorizzazione di via Ligea. L’evento sarà anche uno speciale momento di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della raccolta differenziata e sulle buone pratiche ambientali. A tutti i partecipanti saranno consegnati dei gadeget e tutto il necessario per svolgere l’attività. I rifiuti e i materiali raccolti verranno trattati e recuperati grazie al supporto diPulita. All’evento parteciperà l’Assessore alle Politiche Ambientali Massimiliano ...

