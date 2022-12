(Di venerdì 9 dicembre 2022) "'A" - Intervento co - finanziato dal POC Campania 2014 - 2020 . Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, ...

Gazzetta di Salerno

"'A" - Intervento co - finanziato dal POC Campania 2014 - 2020 . Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, ...di Olga Chieffi La XXXV edizione de' "'A" ci porterà stasera, alle ore 21,30 nella Cattedrale di Campagna, del comune capofila, dove il violinista Giuseppe Gibboniad esibirsi, da vincitore del Premio Paganini con l' Orchestra ... 'A Chiena torna a Serre per la Festa dell'Olio.