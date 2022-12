Ultime Notizie – Qatar 2022 | Luis Enrique non è più il ct della Spagna

(Di giovedì 8 dicembre 2022)Martinez non è più il ct. Lo ha annunciato la Federcalcio spagnola (Rfef), dopo che la nazionale è stata eliminata ai Mondiali inagli ottavi finale dal Marocco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Dopo il risultato delleelezioni, il Partito Democratico sta attraversando l'ennesima crisi della propria storia. Dopo le dimissioni di Enrico Letta, l'ottavo segretario in soli dieci anni, con il congresso del ...Rimbalza la Juve (+3%), dopo le performance negative dellesedute con l'inchiesta sui conti e le dimissioni del cda. . 8 dicembre 2022 Ucraina ultime notizie. Cnn: Kiev ha chiesto agli Usa le munizioni a grappolo Milano, 8 dic. (LaPresse) – Ci sarebbe anche lo chef Rubio tra i 24 denunciati dalla senatrice Liliana Segre, che ieri ha formalizzato la sua denuncia per insulti e minacce ricevuti online, dopo avrlo ...In rialzo gas e petrolio, euro in area 1,05 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 dic - Borse europee deboli a meta' giornata nell'attesa di Wall Street che oggi si profila in lieve rial ...