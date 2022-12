Qatar 2022 | muore un operaio filippino La FIFA | «addolorati»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’, immigrato dalle Filippine, lavorava all’hotel che ospitava la nazionale saudita: il cordoglio dellaUn altroè morto in. Secondo quanto riportato da The Athletic, si tratta di un lavoratore, deceduto mentre stava lavorando su un carrello elevatore nel resort che ospitava la nazionale dell’Arabia Saudita. Laha commentato l’accaduto dicendo di essere: «Profondamente rattristata da questa tragedia e i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore». Ricordiamo che per lasi tratta del quarto morto tra i lavoratori in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

