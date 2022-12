(Di giovedì 8 dicembre 2022) Appuntamento per il 10(Svizzera) per lazione della Q36.5, laprofessional (seconda visione) di matrice svizzera che ha come super - consulente Vincenzo, ...

La Gazzetta dello Sport

Appuntamento per il 10 gennaio a Zurigo (Svizzera) per la presentazione della.5, lasquadra professional (seconda visione) di matrice svizzera che ha come super - consulente Vincenzo Nibali, ritiratosi dopo una straordinaria carriera nell'ottobre scorso. Subito dopo, ...Lo Squalo è ora proiettato sullaavventura da manager nel team.5. 'Non posso ancora definirmi manager - sottolinea Nibali - . Sto ancora imparando. In questo momento sono nel board del team ... Q36.5, la nuova squadra di Nibali si presenta il 10 gennaio a Zurigo