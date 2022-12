Pretende di essere accompagnato | danneggia pullman e aggredisce l’autista

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAncora un’aggressione ai danni di un autista a Napoli: questa volta ad entrare nel mirino di un violento è stato il conducente di un bus Anm, l’Azienda napoletana mobilità, della linea 151 in via Firenze, all’angolo con via Novara. Un uomo intorno alle ore 22 di ieri, nei pressi della centralissima Piazza Garibaldi, spazientito per l’attesa della linea 169va daldella linea 151 dia casa. Al giusto rifiuto del, è scattata la rabbia sfociata in violenza. L’uomo ha dapprima iniziato ad aggredire verbalmentedel bus provando a forzare la porta anteriore nel tentativo di aprirla e salire a bordo. Non essendo riuscito a raggiungere il suo intento ha ripetutamente colpito con calci e pugni l’autobus, mandando ...