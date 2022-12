Malore per il vescovo Beschi | è in ospedale per accertamenti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Bergamo. Ildi Bergamo Francescosi trova inper alcunidopo aver accusato unnel pomeriggio di giovedì 8 dicembre. Ilstava celebrando la messa delle 17 quando si è accasciato mentre stava dando la comunione ai fedeli: attimi concitati nella chiesa delle Grazie, in centro, dove poco dopo è arrivata un’ambulanza che l’ha portato inal Papa Giovanni XXIII. Arrivato in pronto soccorso, sarà sottoposto a tutti gli esami del caso. In mattinata aveva presieduto la solenne celebrazione eucaristica nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Città Alta, per l’Immacolata Concezione: nella sua giornata anche l’inaugurazione della mostra fotografica “Io desidero”, promossa dalla Caritas diocesana nel chiostro di Santa ...