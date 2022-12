L’Italia è prima in Europa per Iva non riscossa | i numeri

(Di giovedì 8 dicembre 2022)è lainin termini assoluto per la mancata riscossione dell’Iva. Nel 2020 il divario è stato di 26,2 miliardi (20,8%) Seguono la Francia con 14 miliardi in valore assoluto (8%) e la Germania con 11,1 miliardi (4,8%).è preceduta, in termini percentuali da Malta e Romania, rispettivamente al 24,1% e L'articolo proviene da Inews24.it.

Nel 2020, in, 'Sono stati stimati circa 55mila nuovi casi ... Nei casi in cui è presente'iper - espressione del recettore ... Un vantaggio di entità mai osservatanel carcinoma mammario, ......e con il club giallorosso fuori dalle coppe europee per la... c'è chi sogna un suo ritorno in. Sono i tifosi della Juve ...vedo tante opzioni migliori di Luis Enrique Anzi probabilmente'...