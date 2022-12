Leonardo | Fincantieri e il sindacato in Difesa del settore

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Con l’approssimarsi dell’approvazione della legge di bilancio sarà facile assistere al riaccendersi delle strumentalizzazioni degli interventi riguardanti il sostegno dellae conseguentemente le speculazioni sulla nostra industria di. E non importa che la campagna elettorale sia virtualmente chiusa: ci aspettiamo che alcune forze politiche continueranno a criminalizzare ingiustificatamente le industrie dellae Sicurezza e seguiteranno ad arrecare un danno al Paese, alle lavoratrici ed ai lavoratori che ogni giorno sono impegnati in uncosì importante e delicato. Non spetta a chi scrive ricordare l’importanza dell’industria dellae Sicurezza soprattutto in questa difficile fase storica caratterizzata da eventi tragici quale la criminale invasione russa dell’Ucraina, ...