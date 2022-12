Il gestaccio del figlio di Leo Messi in tribuna | la madre sconvolta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) In Qatar, almeno fino ad ora, Leonon sta deludendo. Anzi, sta trascinando la sua Argentina, ora qualificata ai quarti di finale. Per la Pulce, uno dei calciatori più forti mai visti su questo pianeta, è l'ultima occasione per vincere quel mondiale con l'Albiceleste che lo consacrerebbe in modo definitivo, eterno, per quanto si meriterebbe a prescindere tale consacrazione. Ma per, così come per tutti gli argentini, il mondiale è un'ossessione. Insomma, staremo a vedere. In Qatar, il giocatore del Psg è seguito da tutta la sua famiglia, dal "clan": la moglie Antonela Roccuzzo in primis, dunque i figli, i parenti e gli amici di sempre. Un "palchetto" ina cui Leosi rivolge dopo ogni gol, esultando e dedicando loro la rete. Insomma, le telecamere spesso indugiano ...