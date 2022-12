Giulia De Lellis | intimo da favola | restano tutti a bocca aperta

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La bellezza diDeè decisamente travolgente; donna che sa come mandare completamente fuori giri i propri fan. Iniziamo, nel parlare diDe, dall’aspetto professionale e non possiamo non ricordare le sue partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello, uno dei reality più amati dal pubblico italiano. La giovane influencer ha sempre avuto il sogno di condurre un programma ed è riuscito ad esaudire questo desiderio grazie a Love Island, reality sull’amore in onda su Discovery Plus. InstagramPassando al discorso sentimentale dobbiamo ricordare, per forza di cose, il libro (uscito nel 2019) “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” dove racconta le sue disavventure amorose. AttualmenteDesta vivendo una bellissima storia ...