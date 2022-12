GF Vip | Antonino Spinalbese ha un malore nella notte | fan preoccupati

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La scorsaCasa del Grande Fratello Vip 7,ha accusato un. A quanto si è appreso, l’ex compagno di Belen Rodriguez avrebbe accusato dei forti dolori addominali che hanno fatto molto allarmare Oriana Marzoli, che trovandosi vicino a lui si è subito accorta della cosa, allertando altri inquilini del GF Vip. GF Vip 7,accusa unnellePreoccupata per le condizioni di salute di, che aveva dei forti dolori di stomaco, Oriana Marzoli ha immediatamente chiesto aiuto a Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi. Non è noto cosa sia successo al parrucchiere genovese, ma pare che il suo– poi ...

GF: Attilio e Sarah sempre più intimi Da giorni, Attilio Romita ha iniziato ad avvicinarsi a Sarah Altobello . Parlando di lei conSpinalbese, l'ex mezzo busto del Tg ha candidamente ...'Pazzesca' Gfscatena il web Una frase controversa che per certi versi mostra un'altra faccia di, quella di un ragazzo molto sicuro di sé a tal punto da preferire un due di ...Addio all'App 18, il bonus 18enni per teatri, cinema, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti e mostre. Un emendamento della maggioranza ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...