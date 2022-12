“Fu un dolore enorme” | retroscena sull’addio a Napoli | parla la protagonista di Un Posto al Sole

Music Fanpage

...58% del voto ponderato dell'Assemblea: è un dato, se si considera che non l'hanno votato né ... Come le cose che non ti fanno ricordare che ildel travaglio e del cimento è vita. E che l'...Le vicende dei protagonisti di Un posto al sole sono sempre più appassionanti. Nelle ultime settimane i telespettatori hanno temuto per la sorte di Marina Giordano rapita dal suo ex marito Fabrizio ... Sto male, soffro di un disturbo raro Celine Dion in lacrime cancella il tour 2023, salta anche Lucca Un doloroso addio a Napoli, ma necessario. Una delle protagoniste di Un Posto al Sole racconta della sua napoletaneità ...Antonio D’Amelio, 15 anni, è morto questo a Montesarchio, nella Valle Caudina in provincia di Benevento. Nella giornata di ieri, domenica 4 dicembre, Antonio era stato in ospedale ...