Fariba Tehrani entrerà nella Casa del GF Vip 7? Ecco cosa è emerso

(Di giovedì 8 dicembre 2022), mamma di Giulia Salamidel GF Vip 7?nelle ultime oreè amatissima da intere generazioni grazie alla sua partecipazione in vari reality show. Da Pechino Express in compagnia della figlia Giulia Salemi a L’Isola dei Famosi.potrebbe entrarepiù spiata d’Italia? Nelle ultime ore èun dettaglio. Leggi anche –> wilma goich sbotta verso un gruppo di vipponi io adesso me ne vadonelle ultime ore Nelle ultime ore Alessandro Rosica con un tweet riguardo l’ingresso dial GF ...

ROMA -Teherani, mamma di Giulia Salemi, sarebbe dovuta entrare ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip lunedì 12 dicembre ma invece questo non succederà. La donna, infatti, che stava ...Solo pochi giorni fa era stata diffusa una indiscrezione secondo la quale, mamma di Giulia Salemi , sarebbe presto entrata come concorrente del GF Vip . Una 'notizia esclusiva' che vedeva la firma di Alessandro Rosica, alias Investigatore Social ma che oggi ...GF Vip Clamoroso: era pronta ad entrare ma è costretta a ritirarsi per un grave problema di salute che speriamo risolverà ...La mamma dell'influencer Giulia Salemi sarebbe dovuta entrare come concorrente nella puntata del 12 dicembre, ma la cosa è saltata per un motivo serio ...