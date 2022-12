E' pericoloso il WiFi per noi e per bambini o neonati?

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Wi-Fi è diventato parte della nostra vita quotidiana: praticamente ovunque è disponibile una connessione Wi-Fi per collegarsi a internet senza fili. Quando si ha a che fare con qualcosa che non si vede com'è può generarsi paura e molti possono chiedersi, anche legittimamente, non è che queste onde radio fanno male o causano tumori nelle persone, neio nei? Nell'articolo che segue vi mostreremo perché il Wi-Fi non può essere consideratoda solo (specie se confrontato con altri dispositivi elettromagnetici) ma che può peggiorare una situazione di inquinamento elettromagnetico già presente nella nostra casa o nel posto in cui viviamo. Proprio in ragione di ciò vi mostreremo anche come migliorare l'inquinamento elettromagnetico generato da tutti i dispositivi wireless, quindi non solo quelli che usano il ...