Dzeko | «Non mi aspettavo che il Napoli sarebbe andato così bene | spero rallenti»

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’attaccante dell’Inter, Edin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Inzaghi in amichevole contro il Salisburgo. Ha parlato della squadra, della Champions e anche del campionato, con un occhio al, uno dei primi confronti che attendono l’Inter dopo la sosta per il Mondiale in Qatar.ha detto che non siaspettato unforte. «Bisogna dare tutto, conta la squadra. Qualsiasi cosa faccia un giocatore vale sempre meno di una vittoria della squadra. Io do sempre tutto me stesso. Non sono un giocatore che sa solo fare gol e che pensa solo al gol, penso aldella squadra. Sono la persona più contenta quando vinciamo».ha parlato anche del ...

