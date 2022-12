Cittadella-Bari in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ecco tutte le informazione relative alla, l’, latv edi, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di. Dopo il grande colpo del Ferraris contro il Genoa, i granata vanno a caccia di un altro scalpo importante per risalire qualche altra posizione in classifica ed allontanarsi dalla zona rossa. I galletti, invece, sono reduci da cinque pareggi consecutivi e sembrano aver dimenticato come si vince; per questo motivo per gli uomini guidati da Michele Mignani diventa quasi obbligatorio portare a casa i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 8 dicembre alle ore 15:00; latelevisiva sarà ...