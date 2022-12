Ciclista investito e ucciso da un camion in provincia di Udine | continua la strage

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Altra tragedia nel mondo del ciclismo. A otto giorni dalla morte di Rebellin, un’altra persona in bicicletta è morta a causa di uno scontro contro unin una stradale a San Marco di Mereto di Tomba, indi. Si tratta di un 44enne pakistano, sbalzato a una decina di metri di distanza e finito in un fosso. Immediati i soccorsi dell’ambulanza e dell’automedica, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. SportFace.

Un'altra persona in bicicletta morta dopo uno scontro con un camion. È successo lungo una strada provinciale a San Marco di Mereto di Tomba, in provincia di Udine. Un pakistano di 44 anni è stato ...Scontro fra un uomo in e un mezzo pesante oggi, 8 dicembre, sulla ex strada provinciale 60: ilMuhammad Sjed, 44 anni del Pakistan, è stato sbalzato a 10 metri di distanza dentro un fossato, per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo la chiamata al Nue112 gli infermieri della centrale ...Proprio in questi giorni è tornato alla ribalta un tema molto sentito a livello nazionale, cioè quello delle piste ciclabili e della sicurezza della circolazione sulle nostre strade. Infatti nelle sco ...Un giovane cittadino straniero ha perso la vita all'alba, investito, mentre era in sella alla sua bici, da un mezzo pesante. L'incidente è avvenuto a San Marco di Mereto di Tomba, lungo l'ex strada pr ...