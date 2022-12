Camerun | Onana cita Orwell | 'Il tempo metterà tutto al suo posto'

(Di giovedì 8 dicembre 2022) André, portiere dell'Inter, ha parlato su Twitter relativamente a quanto accaduto con il: "In un mondo in cui...

...mondiale possa essere pesante anche a. Il portiere dell'Inter è stato escluso dalla propria Nazionale, ora tornata a casa, per motivi disciplinari. I dissidi con l'allenatore delhanno ...Ilnon ha messo in mostra nessun talento particolarmente vistoso, ma verrà ricordato come ...solite liti interne che hanno portato all'espulsione dal ritiro del portiere dell'Inter André, ...PROGRAMMA – Anche il Red Bull Salisburgo è arrivato a Malta, dove mercoledì andrà in scena l’amichevole contro l’Inter. Mercoledì, invece, la sfida contro il Red Bull Salisburgo. Gli austriaci sono gi ...La sfida tra Inter e Salisburgo termina 4-0: adesso per Inzaghi è tempo degli ultimi test prima delle sfide contro Napoli e Milan ...