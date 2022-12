Brucellosi bufalina | Pedicini | “Stop mattanza | Campania si attenga a norme Ue”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Il Patrimonio Bufalino Mediterraneo è un’eccellenza che abbiamo il dovere di tutelare. Non possiamo più assistere, inermi, a una vera e propriache si sta consumando innegli ultimi anni durante i quali, per ‘sospetta’o tubercolosi, sono stati abbattuti oltre 140mila capi bufalini, risultati successivamente sani dalle analisi post mortem. Le conseguenze sono state catastrofiche: ben 300 aziende sono state costrette a chiudere i battenti e oltre 5mila persone hanno perso il proprio posto di lavoro. Senza calcolare il riverbero sulle industrie casearie locali, tra le principali produttrici di mozzarella di bufala IGP, uno dei prodotti di punta e di eccellenza del Made in Italy”. Così l’europarlamentare del Gruppo Efa (Alleanza Libera Europea) Piernicola, ...

...delle malattie infettive delle specie bovina ein regione Campania' , approvato con la delibera di Giunta n.104 dell'8 marzo 2022 e necessari per contribuire a debellare la, con ......del 'Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e...a consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno di debellare la, con ...La mozzarella, l'oro bianco di Terra di Lavoro, l' eccellenza dell'intera regione e la filiera agricola bufalina non devono scomparire. Seguendo questo totem, si ...19:52:59 “Il Patrimonio Bufalino Mediterraneo è un’eccellenza che abbiamo il dovere di tutelare. Non possiamo più assistere, inermi, a una vera e propria mattanza che si sta consumando in Campania neg ...