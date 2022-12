Ancelotti | «L’epoca degli integralismi è finita | difesa e contropiede sono attualissimi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Carlo, il Mondiale e il calcio. Come sempre, le sue parole – intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport –un concentrato di saggezza e semplicità (qualità incredibilmente sottovalutata). «Secambiato? Certo checambiato.più elastico. Fino a poco tempo fa era difficilissimo che rivedessi sistema di gioco e strategia durante la partita. L’aumento delle informazioni,interscambi, dell’organizzazioneavversari mi ha spinto a questo. Anche i giocatori sievoluti, sanno coprire più ruoli e zone del campo.più duttili e se gli chiedi qualcosa di diverso sai già che non li metterai in difficoltà. Tempo fa lessi un’intervista a Viggo Mortensen: “La cosa migliore per un attore ...