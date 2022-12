Un regalo perfetto per fidanzati e fidanzate | per stupirli o legarli a voi

Leggi su amica

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Per dire “ti amo” ci sono tanti modi. Anche con i regali di Natale: al fidanzato o fidanzata, con un gioiello come promessa di un futuro insieme. I grandi brand di gioielli hanno da sempre usato la propria creatività per dar vita a pezzi originali che possano simboleggiare l’amore, no, non solo di anelli di fidanzamento si parla, come bracciali o charms che possono diventare unperper Natale. Un anello per dire sì Anello Oui di Dior Classicamente l’anello di fidanzamento sognato da tutte le ragazze è il solitario di Tiffany&co, per il suo fascino legato al mondo del cinema che ne ha fatto una star, e allora al comparire della scatoletta azzurra chiunque non potrà che sciogliersi in un “sì”. Alternativa per sbalordire l’amata con una proposta veramente prezioso è l’anello di ...