(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Incontinuano a infuocare lecontro il governo di Teheran, scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta lo scorso 16 settembre dopo esserearredalla polizia morale perché non aveva indossato correttamente l’hijab. E mentre proliferano le manifestazioni di solidarietà nel resto del mondo, interviene anche qualche fake news pittoresca ma fuori contesto ad ingannare alcuni utenti sul web. Per chi ha fretta: Circola da settimane la foto di unacon ciocche di capelli al posto del tessuto Secondo diversi utenti, è unscoppiate indopo la morte di Mahsa Amini In realtà si tratta di un’opera intitolata “Ombra Indigena” e...

Open

... saràla nostra". Nessun ex in campo nella sfida tra Modica e Palmi che conta di sei precedenti, con 2 successi per l'Avimecc e 4 per l'OmiFer. palmi pallavolo volley omifer palmi ...In Iran continuano a infuocare le proteste contro il governo di Teheran, scatenate dalla morte di Mahsa Amini , la 22enne di origine curda morta lo scorso 16 settembre dopo essere stata arrestata ... Questa bandiera non è un simbolo delle proteste in Iran: è stata realizzata nel 2014 da un'artista belga Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Le tre navi Ong hanno aspettato tre giorni (e oltre 500 migranti in diversi interventi) prima di lasciare la zona Sar della Libia ...