Pontecagnano | sabato al Mascheranova di scena ‘Muhammad Ali’

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiFaiano (Sa) – L’ispirazione nasce concretamente dal corpo di Muhammad Ali, un corpo allenato, messo in gioco, sfidato, osannato, osservato, acclamato; un corpo astuto che sa come attutire un colpo, un corpo pronto, forte, nero, in ebollizione. Un corpo che fa delle differenze una forza, un vanto, una battaglia. Un attore e un regista, traendo ispirazione dal corpo dell’indimenticabile pugile, metafora della forza che supera ogni limite, si confrontano, sotto gli occhi del pubblico, con il senso dell’impossibile e della sfida. E’ questa la sinossi dello spettacolo Muhammad Ali, in programmazione, fuori abbonamento,10 dicembre, alle ore 20.30, al Teatrodi– Faiano. Scritto da Pino Carbone (che firma anche la regia) e Francesco Di Leva (che ...

