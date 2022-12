Mondiali | Re di Spagna | ' non è finita | avremo grande futuro'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Felipe VI, Re di, è notoriamente unappassionato di calcio e non ha voluto far mancare il proprio appoggio alla nazionale appena eliminata daiin Qatar. Così, tramite l'account ...

Come di consueto il pubblico di Rai1 scende di botto con l'inizio de Il Circolo dei2.192. Nel daytime da segnalare al pomeriggio su Rai1 Marocco -4.191.000 (35.7%), supplementari e ...Felipe VI, Re di, è notoriamente un grande appassionato di calcio e non ha voluto far mancare il proprio appoggio alla nazionale appena eliminata daiin Qatar. Così, tramite l'account Twitter della ...Nelle ultime ore, però, anche il Messico si è interessato all’ex CT del Belgio Roberto Martinez Ex CT Belgio. Luis Enrique si è preso un pò di tempo di riflessione prima di esporsi pubblicamente sul s ...Amrabat è sicuramente uno dei protagonisti di questi mondiali in Qatar. Il centrocampista viola sta trascinando il suo Marocco che ora, ai quarti, se lo dovrà vedere con il Portogallo ...