Minacce a Meloni | Ronzulli attacca Conte | “Dire che il governo cancella il reddito è falso Qualcuno arma la mano a folli e piazze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Andare a raccontare che questotaglierà o toglierà ildi cittadinanza è una palese distorsione della realtà. Non lo toglie, lo andrà a rimodulare. Raccontare che tra 8 mesi chi ha bisogno di ricevere ildi cittadinanza non lo riceverà più è un modo per aizzare le folle e raccogliere lerle. Ildi cittadinanza, non so se cambierà nome, ma continuerà a esserci per chi ne ha bisogno. Questonon vuole lasciare indietro nessuno, continuerà ad aiutare queste fasce più deboli.che non ci sarà più è una fake news. Lo dico da mamma che mesi fa ha avutodi morte. Io trovo assurdo che si possa arrivare a questo livello per unastazione più o meno politica o ...