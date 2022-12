Minacce a Meloni | denunciato un 27enne di Siracusa

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) ROMA – La Polizia ha identificato eil presunto autore delledi morte al presidente del Consiglio Giorgiae a sua figlia: su disposizione della Procura di, personale della Polizia ha eseguito una perquisizione nei confronti di uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia aretusea, indagato per violenza privata aggravata nei confronti del Presidente del Consiglio. In particolare, gli operatori del Servizio Polizia Postale di Roma avevano rilevato sull’account ufficiale Twitter del Presidente del Consiglio la pubblicazione di messaggi didi morte finalizzati ad evitare l’eliminazione del reddito di cittadinanza. Nonostante l’utente utilizzasse uno pseudonimo, le attività tecnico investigative hanno permesso l’identificazione dell’odierno ...

