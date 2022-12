Matteo Renzi | “Il segreto di rustichella”

Cosa replica ache ha definito vergognosa l'ipotesi di concedere dilazioni alle società di calcio Casini: "Il problema dei tempi sulla definizione del piano di rateizzazione è generale ...Una sponda arriva anche dal Terzo polo, conche commenta: 'Vedremo se si passerà dalle parole ai fatti come ci auguriamo'. Dura, invece, la reazione dell'Associazione nazionale ...Il presidente della Lega di serie A si fa portavoce delle istanze dei club: «l calcio non esige ristori, questo concetto deve essere chiaro. Nessun aiuto ma un piano di rateizzazione con i tempi giust ...Ieri Matteo Renzi ha annunciato che porterà Il Fatto Quotidiano in tribunale per un articolo sul segreto del Copasir. Oggi il leader di Italia Viva rilascia un’intervista proprio al giornale di Travag ...