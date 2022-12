Master MEIM | via allo stage in Graded per due giovani laureati

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Energia, ricerca, formazione e trasformazione digitale: è partito a metà novembre e durerà fino al prossimo 3 febbraio loin, società napoletana del settore energetico, per due studenti del– ilin Entrepreneurship and Innovation Management lanciato, alla sua prima edizione, dall‘Università Parthenope di Napoli in collaborazione con la MIT Sloan School of Management, la Business school del MIT Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA. Per formare professionisti, imprenditori e manager dell’innovazione di alto livello che saranno in grado di avere un impatto in tutto il mondo, ilcoinvolge aziende partner che forniscono esperienza pratica fatta per ottenere conoscenze e competenze da spendere immediatamente sul campo. Gli stagisti sono Gianfranco Marciano, ...