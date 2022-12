Mai fidarsi dei troppo buoni

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Il caso degli «interessi di famiglia» del deputato ivoriano è solo uno fra tanti: le cronache sono piene di sedicenti volontari e presunti paladini della solidarietà che procurano bene a sé stessi e molto male agli altri. Dubitare quindi di chi si mette in mostra. L’altruismo vero non fa notizia. Né tantomeno business. Oriolo romano è un piccolo centro, poco più di tremila abitanti in provincia di Viterbo. Ci si conosce un po’ tutti, almeno di vista. Così quando lo scorso 31 ottobre in paese è arrivato un uomo che si è messo a chiedere soldi per il Progetto per la vita, associazione a favore degli operatori clown negli ospedali pediatrici, qualcuno si è insospettito. Quel signore sarà davvero un buono? Macché: era un finto buono. In altre parole un truffatore. I carabinieri ci hanno messo pochi minuti per scoprire la verità: l’associazione non era mai esistita, il materiale distribuito ...