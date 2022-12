Luis Suárez firma per l’Almería

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: 12/05/2022 alle 19:12 TEC L’attaccante colombiano torna in prestito alla Liga Santander L’operazione ha un’opzione di acquisto Almería ha ufficializzato quello che fino ad ora era un segreto di Pulcinella.Suarezche appena sei mesi fa aveva iniziato la sua avventura all’Olympique de Marseille, Parte in prestito per la squadra andalusa durante la prossima finestra invernale. Questa operazione ha un’opzione di acquisto, come confermato dallo stesso club. Sebbene sia vero che le condizioni di questa operazione non sono state ufficialmente dettagliate, Fabrizio Romano ha annunciato che si trattava di a acquisto obbligatorio per 8 milioni fintanto che Almería ha raggiunto la permanenza.SUÁ REZ ...