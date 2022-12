Legge di Bilancio | Cgil e Uil scioperano | dal 12 al 16 agitazione su base regionale Tutte le info utili

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Per cambiare unadisbagliata e contro il lavoro, per rivendicare unadipiù giusta per le persone e più utile per il Paese, lapromuove dal 12 al 16 dicembre, insieme alla Uil, una serie di manifestazioni e scioperi organizzati a livello. L'articolo .

Evasione fiscale Vittorio Feltri propone la sua ricetta. Il direttore editoriale di 'Libero' ha affrontato uno dei temi caldi delladidel governo Meloni partendo dalla constatazione che in base alle statistiche, gli evasori in Italia sono numerosi: 'I motivi di questo odioso fenomeno sono tanti, tra cui il fatto ...Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini , lasciando palazzo Chigi dopo l'incontro tra il presidente del Consiglio Meloni e i sindacati sulladi. Tra i ... Manovra, oggi il termine per gli emendamenti: cosa può cambiare “Il Governo si è riservato di valutare la possibilità di migliorare i contenuti delle misure nella legge di bilancio. Faranno le loro valutazioni ma in linea di principio condivide nel merito i conten ...“Il Covid ci ha ricordato che dobbiamo lavorare per rendere sostenibile il Servizio sanitario nazionale in relazione ai fabbisogni, mantenere un equilibro sul territorio nazionale, dando lo stesso tip ...