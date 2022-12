Iv | Scalfarotto | ' Conte chiarisca | non so cosa glielo impedisca'

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Se già in partenza questa vicenda pareva strana, con una professoressa ferma 45 minuti in un autogrill a riprendere due persone che a suo avviso parevano losche, affermando una falsità in merito alle direzioni delle auto alla fine dell'incontro, ora la vicenda assume contorni assai più complicati". Così il senatore Ivandi Italia Viva a Tgcom24. "Ci si deve chiedere a questo punto perché Giuseppesia venuto a conoscenza di questo incontro a gennaio, chi lo abbia informato e come lo abbia saputo. All'epoca, l'ex presidente del consiglio era anche autorità delegata ai servizi, come mai quindi questo servizio rimane nei cassetti della redazione di report fino a maggio? Pare che il Presidente del Consiglio abbia ricordi molto chiari sulla vicenda visto che ne conosce le date, non vedo quindi ...

Giuseppeattacca la presidente del Consiglio e la maggioranza che sostiene il suo governo. ... Lega, Forza Italia - a cui si è aggiunta Italia viva, con Ivan- ha approvato l'...... ma anche Italia Viva , rappresentata in commissione da Ivan. Contrari i senatori di ... approvata dal governo1 . Leggi Anche Nordio, attacco ai pm su intercettazioni e misure ... Via libera dalla commissione Giustizia del Senato. Passa anche gli emendamenti della Lega per la sospensione delle multe ai No vax ...