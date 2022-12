Incastrati | il cast

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) È vero che Ficarra e Picone sono protagonisti di, la loro prima serie tv, che hanno scritto e diretto e che dopo essere stata distribuita da Netflix sbarca anche su Canale 5 nelle giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022. Ma è anche vero che non solo soli davanti alle telecamere. Ildella serie è infatti composto da altri attori ed attrici, che formano un gruppo non particolarmente folto, ma abbastanza ampio per sviluppare la storia che vede i protagonisti dover scappare da una serie di situazioni tragicomiche. Ecco, quindi, ildi. Salvo Ficarra e Valentino Picone sono Salvo e Valentino Sono titolari di una ditta di vendita e riparazioni di piccoli elettrodomestici. La loro professione li porta quotidianamente a percorrere le strade della città ...