Iai | «Bene Nordio sulle intercettazioni»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “Proporremo una profonda revisione” e “vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione che sia arbitraria e impropria”. Acquistano ogni ora il valore di un proclama le parole pronunciate al Senato dal Ministro della Giustizia Carlo: l’indicazione di una strada maestra da percorrere per portare a soluzione il delicato argomento dellein materia di procedimenti penali. Il Guardasigilli ha evidenziato come proprio attraverso la “diffusione selezionata e pilotata”, lesi siano trasformate in “strumento micidiale di delegittimazione personale e spesso politica”. Alla quale sembra essere arrivato il momento di dire basta. Ecco spiegato il rigore che il Ministero di Via Arenula intende adoperareper scongiurare l’utilizzo e la propalazione ...