Il Denaro

Si va da Liu - Jo a Blufin, da Twinset aEurope. Sono questi, insieme alle aziende fino a ... il valore dell'è ancora fermo al 34 % del totale. I rapporti con l'estero tra reshoring e ...... su prodotti di eccellenza e su un sistema imprenditoriale strutturato capace di faree con ... Grazie a questo programma, le piccole e medie imprese agricole fornitrici strategiche del... Export Champion Program, al via il corso promosso da Sace con la Luiss Business School - Ildenaro.it Burren Balsamics in Armagh, an artisan maker of fruit-infused vinegars, is the only food business to be named an Export Champion for Northern Ireland by the UK’s Department for International Trade ...