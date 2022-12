(Di mercoledì 7 dicembre 2022)all’inizio di questa stagione era passato alla Gazprom-Rusvelo, dopo cinque stagione alla Trek-Segafredo, poi a causa delle vicissitudini che hanno colpito la squadra russa l’italiano è entrato a far parte della-Deceuninck Continental, perché per questioni regolamentari – numero massimo di corridori raggiunto – lanon ha potuto tesserareper la formazione ProTeam, stessi regolamenti che hanno permesso al 25enne trentino di poter gareggiare saltuariamente con la formazione titolare ed è quello che è accaduto aldi Slovenia, corsa in cui ha debuttato con i nuovi colori, in attesa così di entrare a far parte del team World Tour a partire dalla stagione 2023., come stai? “Bene, grazie”. Che stagione è...

OA Sport

Il circuito Mtb Openspeed chiude i battenti della sua stagione 2022 con le premiazioni e prepara succose novità per il prossimo anno. Il circuito ha avuto quest'anno un assoluto dominatore inVenuti, il portacolori della Bike Marino Messina che aggiudicandosi le Granfondo di Antillo, Alì Terme e Forza d'Agrò ha fatto il vuoto ...Nelle gare dicapita che per via di incidenti, alimentazione errata, mancanza di ... complicata, ma non impossibile in trasferta contro la Pallamano Fasano guidata in panchina da mister... Ciclismo, Nicola Conci: "Senza l'aiuto di Bennati sarebbe stata dura. Con la Alpecin sogno una tappa al Giro" Il circuito Mtb Openspeed chiude i battenti della sua stagione 2022 con le premiazioni e prepara succose novità per il prossimo anno. Il circuito ha avuto quest’anno un assoluto dominatore in Nicola V ...La nuova maglia accompagnerà i leader della classifica generale e sarà poi consegnata al vincitore del Giro. Urbano Cairo, presidente di Rcs Mediagroup: «Un simbolo riconosciuto in tutto il mondo» ...