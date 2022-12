Caso Juve | ancora Abodi | «Rinata già una volta dopo la B»

(Di mercoledì 7 dicembre 2022), il Ministro dello Sport Andreatorna a commentare la vicenda che vede coinvolto il club bianconero Il Ministro dello Sport Andrea, all’uscita dal question time che si è tenuta oggi alla Camera, è tornato a parlare così del. LE PAROLE – «Mi trovo in mezzo tra la procura ordinaria e la procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere. È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e allantus stessa che è andata in serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

