Calciomercato PSG | Verratti rinnova “a vita” con i parigini

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Come noto, la pausa per i Mondiali di Qatar 2022 è, per le squadre di club, un periodo ideale non solo per iniziare a sondare il terreno in vista della sessione invernale di mercato, ma anche per risolvere alcune annose questioni legate alla scadenza dei contratti dei calciatori. Come riportato dal sito.com, in questi giorni, sul palcoscenico estero, sta tenendo banco la questione legata al rinnovo contrattuale di Marcoil quale sarebbe ad un passo dal legarsi “a” con il PSG.PSG,fino al 2026 Come riportato da diverse fonti, il calciatore ex Pescara sarebbe vicino a prolungare la propria esperienza con ifino al 2026. Il classe ’92 è approdato in terra francese circa dieci anni fa. Il contratto del ...