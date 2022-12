Volete ingaggiare Gigi D’Alessio per un evento? Preparate il portafoglio perché il suo cachet è da capogiro!

Leggi su curiosauro

(Di martedì 6 dicembre 2022) Avete mai pensato diun vip per unprivato? Se neuno del calibro diilil suoè davvero alto! Ci sono persone che lo fanno, e ingaggiano per eventi privati vip davvero famosi sborsando cifre che in pochi ci potremmo permettere! Scopriamo insieme quanto chiede, per esempio, un cantante comeper il suo compenso. Fonte: Instagram @dalessiorealIl cantante partenopeo ci tiene a spiegare che certe cifre sono necessarie per poter pagare anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte. E non solo. Scopriamo di seguito a cosa si riferisce.e il suo ...