Ultime Notizie Roma del 06-12-2022 ore 11 | 10

(Di martedì 6 dicembre 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio bankitalia boccia la decisione di alzare il limite pagamenti senza posto Nella Manovra e partecipata da banche private reputa più opportuno che non ci sia per l’uso del contante replica al Sottosegretario fazzolari critiche alla legge di bilancio anche del presidente di Confindustria Carlo Bonomi flat Tax e prepensionamenti bruciano le risorse di crescita più tasse sul lavoro e meno su rendite un Annamaria meloni interviene sul PNR non è più sufficiente bisogna fare di più a livello europeo partendo dal carner g a Bruxelles si dice intanto pronta contribuire finanziariamente alla realizzazione del ponte sullo stretto Oggi riunione sulla ecofin meloni partecipa oggi in Albania al vertice europeo Balcani poco sulla migrazione illegale proprio ieri la Commissione ...