Svizzera | Lichtsteiner | «Si può sognare»

(Di martedì 6 dicembre 2022) Le parole di Lichsteiner prima della sfida dellaal Portogallo: «Possiamo inseguire un grande risultato» Stephanincita laa crederci. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex capitano degli elvetici dice la sua sull’ottavo contro il Portogallo di Qatar 2022. SOGNO – «È bello, perché nel calcio tutto è possibile e pure il Mondiale in Qatar l’ha dimostrato. Adesso le distanze tra le grandi nazionali e le altre si sono ridotte e acnhe lapuò inseguire un grande risultato». XHAKA E FREULER – «Da anni loro due sono i nostri punti di riferimento, ma anche altri giocatori si stanno esprimendo su ottimi livelli. Embolo sta facendo un grande Mondiale, Akanji ed Elvedi danno sicurezza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

