Quentin Tarantino si oppose al casting di Johnny Depp in Pulp Fiction

Leggi su screenworld

(Di martedì 6 dicembre 2022)si è opposto aldiai tempi di. Il regista aveva messo insieme una lista di possibilità per ogni ruolo importante. Sapeva a quale attore avrebbe voluto chiedere di interpretare un ruolo nel film, il che lo portò a respingere un dirigente dello studio che voleva ingaggiare. In una recente apparizione su YMH,ha parlato del processo didie della lista che aveva messo insieme. Per il ruolo di Pumpkin,voleva ingaggiare la sua ex star di Reservoir Dogs, Tim Roth, ma racconta che i dirigenti dello studio volevano prima offrire il ...