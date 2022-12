Orban tiene la linea dura Niente aiuti europei all’Ucraina E i fondi…

Leggi su formiche

(Di martedì 6 dicembre 2022) Il primo ministro ungherese, Viktor, ha posto il vetonte la riunione del Consiglio Europeo martedì sul pacchetto dida €18 miliardi per l’Ucraina. La mossa si inserisce nel braccio di ferro delle ultime settimane tra il governo ungherese e le istituzioni comunitarie, in particolare la Commissione. L’ultimo atto della diatriba aveva visto l’organo presieduto da Ursula von der Leyen mantenere il punto, evitando di cedere al ricatto di Budapest, che minacciava di continuare a bloccare il già citato pacchetto di, più la legge sulla tassazione minima delle multinazionali se non avesse ottenuto i fondi pandemici e di coesione. Bruxelles aveva congelato questi fondi in seguito al rifiuto da parte del governo magiaro di implementare una lista di riforme a tutela dell’ordinamento democratico liberale. In ...