Neuralink di Elon Musk sotto inchiesta negli Usa per la morte di 1 500 animali nei suoi laboratori

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’aziendadiindagine federale dopo ladi 1.500dal 2018 in seguito ai test condotti ino. Lo fa sapere il Guardian, segnalando che lo staff della società ha lamentato test condotti in fretta che hanno causato sofferenza edeglilavora per sviluppare un microchip in grado di far superare disabilità motorie e migliorare la salute degli affetti da Parkinson e Alzheimer. L’è stata aperta nei mesi scorsi dall’ispettorato generale del dipartimento per l’AgricolturaStati Uniti. E si concentra su presunte violazioni dell’Animal Welfare Act, che regola il modo in cui i ricercatori trattano e testano ...

Le autorità federali stanno indagando sulla Neuralink di Elon Musk per potenziali violazioni del benessere degli animali. Secondo la Reuters, i membri del personale hanno denunciato che l'azienda sta affrettando le procedure di sperimentazione. Nuova bega legale per una delle aziende di Elon Musk! Stavolta parliamo di Neuralink, la realtà impegnata nello sviluppo di impianti cerebrali a fini medici, che è finita sotto inchiesta federale per potenziali violazioni del benessere degli animali. Neuralink, the brain implant startup co-founded by Elon Musk, is under federal investigation for potential animal welfare violations and complaints from staff that its rushed animal testing is causing needless suffering and deaths. The company's staff has complained that the project to develop brain implants is rushing tests, causing needless suffering and deaths.